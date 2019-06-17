شبيه وليد الفراج يثير الجدل بين الجمهور السعودي (فيديو)

أثار فيديو للموسيقار سامي الخليفة وهو يتحدث خلاله ويشيد فيه بمجلة ”نجمك“ الفنية، الجدل بين الجمهور الرياضي السعودي.

وجاء تداول الفيديو بقوة على موقع ”تويتر“؛ بسبب تشابه الخليفة مع الإعلامي الرياضي الشهير وليد الفراج.

ويعد الخليفة ملحنًا سعوديًا معروفًا ولديه العديد من التعاونات الفنية مع عدد من نجوم الفن والشعر.

وكانت إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داود الشريان، وقعت مؤخرًا عقدًا مع الإعلامي وليد الفراج، ليقدم على إثره برنامجًا رياضيًا بحلة جديدة حصريًا على القناة، بداية من الموسم الكروي المقبل.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داود الشريان، حرص الهيئة على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات لإرضاء مشاهدي قنوات الوطن.

ورحب الشريان بانضمام الفراج إلى أسرة قناة SBC، مشيدًا بالمسيرة الإعلامية الطويلة والنجاحات الكبيرة التي حققها في محطاته الإعلامية التي خاضها خلال مسيرته.

من جهته، أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج سعادته بتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكدًا حرصه على التواجد في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهد السعودي من خلال تسخير كافة الجهود من تغطيات وتقنيات وجلب أبرز المحللين والنقاد الرياضيين للظهور بالشكل الذي يرضي كافة الشرائح.

ويعد الفراج أحد الإعلاميين البارزين على الساحة الرياضية، فقد حقق نجاحات كبيرة خلال مسيرته الإعلامية التي بدأت منذ ما يقارب 30 عامًا، تنقل خلالها بين العديد من الصحف السعودية والقنوات التلفزيونية والإذاعية، إلى أن قدم برنامجه الرياضي الشهير ”أكشن يا دوري“ منذ عام 2011 إلى 2018.