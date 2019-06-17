متى يتم تقديم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربًا رسميًّا للنادي الأهلي السعودي؟

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش سيصل إلى جدة في الـ 28 من يونيو الجاري، لقيادة تدريبات النادي الأهلي السعودي.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، عبر مصادرها، يوم الاثنين، فقد بدأ برانكو إدخال تعديل على تجهيزات المعسكر الخارجي للفريق.

ووقعت إدارة الأهلي الحالية عقداً مع إيفانكوفيتش لتدريب الفريق موسمين، بدعم من الأمير منصور بن مشعل، عضو الشرف، رغم تأكيد مسؤولي بيرسبوليس الإيراني، الأسبوع الماضي، قرب بقائه في ناديهم موسمًا آخر.

وحسب المصادر، وقّع الكرواتي للأهلي في الـ 5 من يونيو الجاري، لكن مسؤولي النادي اتفقوا معه على عدم إعلان التعاقد رسميًّا نظرًا لسريان عقده آنذاك مع بيرسبوليس وتبقي مستحقات مالية له في إيران.

وتوجه إيفانكوفيتش، الذي أبلغ الإيرانيين، أمس الأحد، بفسخ عقده معهم، إلى النمسا أخيرًا، حيث عاين تجهيزات المعسكر الإعدادي الخارجي للأهلي، وقرر تغيير الملعب المخصص للتدريب لرصده بعض المشكلات، ما اقتضى تأمين ملعب آخر. وفي اليوم التالي لوصول المدرب الجديد إلى السعودية، يطلق الأهلي تحضيراته للموسم المقبل بحصص تدريبية في جدة تسبق السفر إلى النمسا، التي تحتضن المعسكر بين الـ 5 والـ24 من يوليو المقبل. في سياق آخر، أرجعت مصادر خاصة تأخر الأهلي في إتمام ضم عدد من اللاعبين إلى عدم اعتماد توقيعات رؤساء الأندية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم لحين انتخاب مجالس الإدارات الجديدة. وأفادت المصادر باتفاق الأمير منصور بن مشعل، المرشح الوحيد لرئاسة هيئة أعضاء شرف الأهلي والإشراف على كرة القدم فيه، مع لاعبين محليين وأجانب، على الانضمام إلى الفريق الأول، لكن عدم اعتماد التوقيعات، بما فيها توقيع أحمد الصائغ الرئيس الأهلاوي المكلّف، يؤخر منح الصفقات صبغة رسمية.

ويفوز الصائغ، غدًا الثلاثاء، بفترة رئاسية من 4 أعوام، كونه المرشح الوحيد أمام الجمعية العمومية للنادي.

ويتولى برانكو تدريب الأهلي بعد أن شهد الفريق تغييرًا للمدربين في الموسم المنصرم، إذ رحل جورجي فوساتي، ومن ثم تبعه المدرب الوطني يوسف عنبر، وذلك بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، كان ختامها بالصعود في اللحظات الأخيرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وسيخوض فريق الأهلي أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة برانكو، بمواجهة الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي شهدت من قبل على قدرات المدرب الكرواتي.

وتولى إيفانكوفيتش تدريب فريق بيرسبوليس منذ عام 2015، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق، إذ قاده للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، ولكنه ودع اللقب على يد كاشيما انتلرز الياباني.