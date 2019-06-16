تقرير: نادي النصر السعودي دون مرشح لرئاسته للمرة الثانية‎

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أبواب الترشح لرئاسة نادي النصر ستغلق هذا الأسبوع للمرة الثانية دون تقدم مرشح، وستحدد هيئة الرياضة موعدًا جديدًا ثالثًا للترشح.