تقرير: نادي النصر السعودي دون مرشح لرئاسته للمرة الثانية‎

استقر أعضاء مجلس إدارة نادي النصر السعودي السابق على عدم الترشح لرئاسة النادي خلال الفترة الحالية.
ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن أعضاء المجلس الحالي قرروا الاكتفاء بما قدموه تمامًا مثل الرئيس سعود السويلم.
وأعلن سعود السويلم رئيس نادي النصر، المكلف من الهيئة الرياضية السعودية، عدم ترشحه لرئاسة النادي مرة أخرى.
وبرر السويلم قراره بالاكتفاء بما قدّمه مع النصر الموسم الماضي، بتتويج الفريق بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أبواب الترشح لرئاسة نادي النصر ستغلق هذا الأسبوع للمرة الثانية دون تقدم مرشح، وستحدد هيئة الرياضة موعدًا جديدًا ثالثًا للترشح.