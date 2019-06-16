صحيفة: لا مرشح لرئاسة نادي النصر السعودي

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، أن أعضاء نادي النصر، قرروا جميعًا عدم الترشح لرئاسة النادي خلال الفترة الحالية، وسيكتفون بما قدموه تمامًا مثل الرئيس سعود السويلم.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ فإن أبواب الترشح لرئاسة نادي النصر ستغلق هذا الأسبوع للمرة الثانية دون تقدم مرشح، وستحدد هيئة الرياضة موعدًا جديدًا ثالثًا للترشح.

يذكر أن سعود آل سويلم رئيس النصر السابق أعلن عدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي، مشيرًا إلى أن ظروفه الخاصة حالت دون استمراره في رئاسة النادي، بعد أن نجحت في تحقيق إنجاز استثنائي تمثل في تحقيق لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.