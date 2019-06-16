عبدالعزيز المريسل يوضح حقيقة رحيل عبدالرزاق حمد الله عن نادي النصر السعودي إلى الدوري الإيطالي (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، حقيقة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المغربية بشأن انتقال مهاجم نادي النصر السعودي عبدالرزاق حمد الله، من الرحيل عن ”العالمي“، في الميركاتو الصيفي الحالي، والانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وكان صرح الإعلامي المغربي جمال براوي، في تصريحات عبر راديو “MFM” المغربي، أن حمد الله، سيلعب الموسم المقبل في ناد إيطالي، سوف يشارك في دوري أبطال أوروبا.

الإعلامي المغربي أكد في تصريحاته، أن حمدالله سيرحل عن صفوف العالمي خلال الأسابيع المقبلة عقب تلقيه عرضًا مغريًا.

وأضاف أن هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، لديه رغبة كبيرة في خوض تجربة احترافية في أوروبا، والظهور في دوري أبطال أوروبا.

قصة حمدالله و انتقاله للدوري الايطالي هنا #حمدالله_اكبر_من_حربهم

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https://t.co/oVFmQnjTm2 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 15, 2019

ومن جانبه، نفى “المريسل” خلال بث مباشر على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ما يتم تداوله بشأن انتقال حمد الله إلى الدوري الإيطالي، قائلًا: ”إذا طلع حمد الله دون موافقة نادي النصر سأحلق شاربي، واللاعب لا يريد الخروج من نادي النصر فهو يريد إكمال عقده، ولا يوجد ناد في العالم يقدر عليه، ويتبقى في عقده موسمان“.

وأرجع المريسل أيضًا رفض اللاعب الرحيل إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يعد أكبر شرط جزائي في الدوري السعودي ولا يستطيع أي ناد سداده.

وانتقل حمد الله، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى نادي النصر -في الصيف الماضي- قادمًا من صفوف الريان القطري، ونجح في موسمه الأول في أن يصبح الهداف التاريخ للدوري السعودي، في نسخة واحدة.

يُذكر أن عبدالرزاق حمد الله كان حديث الصحافة خلال الأيام الماضية بعد خروجه من معسكر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بسبب خلافات مع بعض اللاعبين.