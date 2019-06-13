نادي الاتحاد السعودي يعلن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسته وعضويته (صورة)

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس، القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، بعد نهاية مدة الترشح، التي حددتها الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وجاءت القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد كالتالي:

. أنمار الحائلي (مرشح للرئاسة).

. أحمد كعكي (مرشح نائب الرئيس).

– المرشحون للعضوية“ فيصل التركي، وإبراهيم بخيت، وعبدالوهاب عابد، وممدوح الحربي، ولؤي غلاييني، وأحمد القطب، وحسن باروم.

وأوضح نادي الاتحاد في بيان على حسابه الرسمي في موقع“تويتر“، أنه ستقبل الطعون في المرشحين يوم 14 يونيو، ولمدة يوم واحد.

يشار إلى أن نادي الاتحاد احتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي للموسم 2018/2019، ونجا من الهبوط في الجولات الأخيرة.