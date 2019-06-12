تقارير: رئاسة نادي النصر السعودي تتأرجح بين شرف الحريري وعبدالله العمري

كشفت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر السعودي عن أن الرئيس القادم للنادي سيكون مفاجأة من العيار الثقيل ولن يقل كثيرًا في قوته المالية عن السويلم.

وبحسب تلك المصادر فإن الرئيس القادم رجل أعمال معروف، ولم يسبق له أن ترأس النادي.

وبحسب تلك المصادر فإنه كان داعمًا كبيرًا للفريق ودفع أموالًا كثيرة في السنوات الماضية للتعاقد مع لاعبين وللمكافآت ولسداد الديون.

‏وتنطبق تلك المواصفات تمامًا على الشرفي النصراوي، الملياردير شرف الحريري المعروف بدعمه السخي للنادي منذ سنوات إضافة للعضو الشرفي المؤثر والمحبوب جماهيريًا المهندس عبدالله العمراني.