تقرير: محمد نور يفكر جديًّا في العودة للملاعب وقيادة نادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أن محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي ، يفكر جديًّا في العودة للملاعب بعد انتهاء فترة إيقافه في شهر يناير من عام 2020، واختتام مشواره الكروي الكبير والحافل بالإنجازات والبطولات الكبرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر وصفته بالمطلع، فإن نور-41 عامًا- على بعد مسافة أشهر من العودة للركض مجددًا على المستطيل الأخضر وقيادة فريق الاتحاد.

وأوضح المصدر، أن نور بإمكانه رفع استئناف للفيفا عن فترة الـ49 يومًا وخصمها من فترة الإيقاف الكلية والعودة للملاعب في الـ 29 من نوفمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن نور، على الرغم من الانقطاع الطويل منذ إيقافه بسبب المنشطات 4 أعوام، ظل محتفظًا بلياقته البدنية من خلال اللعب في دوري الحواري طوال فترة إيقافه، ويعتبر في جاهزية شبه مكتملة؛ ما سيسهل عليه مهمة العودة وتمثيل الفريق الاتحادي متى دعت الحاجة الفنية لإشراكه، وفقًا لرؤية الجهاز الفني للمدرب التشيلي سييرا.

ومن المنتظر أن يلتحق نور بتدريبات نادي الاتحاد السعودي قبل شهرين من انتهاء فترة عدم الأهلية.

يذكر أن لجنة الرقابة على المنشطات أوقفت محمد نور عن اللعب بتاريخ الـ 29 من نوفمبر 2015، بسبب وجود عينة إيجابية قبل نقض القرار من لجنة الاستئناف للقضايا، ومن ثم أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قرارًا بإيقاف اللاعب 4 سنوات.