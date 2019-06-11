صحيفة: سعود آل سويلم لن يترشح لرئاسة نادي النصر السعودي نهائيًا

كشفت صحيفة ”الرياضية“ عن مفاجأة كبيرة، اليوم الثلاثاء، بأن سعود آل سويلم لن يترشح لرئاسة نادي النصر السعودي نهائيًا، وسيكتفي بما قدمه ويغادر الرياضة عامة.

وأوضحت الصحيفة، عبر حسابها على ”تويتر“ أن باب الترشيح سيفتح مجددًا لاستقبال مرشحين جدد لنادي النصر.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات الأندية السعودية، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة، دون تقدم أي شخص، بأوراق ترشحه رسميًا لرئاسة النصر.

وأنهت الهيئة العامة للرياضة، فترة ولاية جميع الرؤساء المكلفين للأندية المحترفة، وفتحت باب الانتخابات رسميًا، يوم الأحد الماضي، الموافق 9 يونيو 2019، لاختيار مجالس إدارات جديدة، وحتى 11 من نفس الشهر.

وعلى الرغم من التأكيدات، على ترشح سعود آل سويلم، لرئاسة نادي النصر، وفوزه بالتزكية، لوجود إجماع من الجميع عليه، إلا أن الرجل الذي قاد العالمي، إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ، لم يقدم أوراقه إلى لجنة الانتخابات.

ودار تساؤل عمّا سيحدث في النصر، بعد عدم وجود أي مرشح لرئاسة النادي، وهل انتهت فرصة آل سويلم، بتولّي المنصب؟

ولكن الإجابة عن هذا السؤال، حددتها اللائحة الأساسية الجديدة للأندية، والتي أقرَّها سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال الأسبوع الماضي.

* مدة أخرى

يحق للجنة الانتخابات، أن تفتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة الأندية، التي لم يتقدم لها أي شخص، لمدة أخرى، تحدد لاحقًا.

* تكليف الهيئة

وفي حال لم يترشح أحد أيضًا، في المدة الثانية للانتخابات، فإن الهيئة العامة للرياضة، سيكون لها الحق، بتمديد مدة تكليف آخر إدارة، لعام آخر، أو تعيين مجلس جديد، لمدة سنة أيضًا.

وبالتالي، فإن آل سويلم، يمكنه أن يتقدم بأوراق ترشحه في المدة الثانية للانتخابات، أو أن يتم تمديد فترة تكليفه من قِبل الهيئة العامة للرياضة، لمدة عام واحد فقط.