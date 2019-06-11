إغلاق باب الترشح رسميًا لرئاسة نادي النصر السعودي دون تقدم أحد.. فما الموقف الحالي؟

أغلق رسميًا باب تقدم المرشحين لانتخابات الأندية السعودية، حيث لم يتقدم سعود آل سويلم، بملف أوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، حيث كان سيتم فحص وإعلان قوائم المرشحين والناخبين بدءًا من يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري تمهيدًا لإجراء الانتخابات يوم 18 يونيو.

وقال الإعلامي محمد الدويش عن الموقف حال عدم ترشح أحد لرئاسة النصر: ”‏حسب المادة (77 ) من اللائحة المعدّلة إذا انتهت فترة الترشح دون أنْ يتقدم أحد تُفتح الفترة مرة أخرى فإن لم يتقدم أحد يمكن تكليف الإدارة الحالية“.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنه من المُنتظر فتح فترة ترشح أخرى للراغبين في رئاسة النادي ، وإن لم يتقدم أحد سيتم تمديد تكليف الإدارة الحالية لمدة موسم آخر.

لجنة الانتخابات تغادر النادي الان بعد انتهاء الفترة .

pic.twitter.com/ekTsSoxQ5s — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) June 11, 2019

ويحظى آل سويلم بإجماع نصراوي لاستمراره رئيسًا بالتزكية، بعد نجاحه الكبير في الفترة التي تولى بها رئاسة النادي بالتكليف، وشهدت فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين وتأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وحال لم يُقدم أي شخص آخر أوراقه للترشح ومنافسة آل سويلم في آخر أيام الترشح، سينجح آل سويلم في الحفاظ على منصبه بالتزكية لأربع سنوات مقبلة.

وتولى سعود آل سويلم رئاسة النصر في شهر مارس/ آذار 2018 بتكليف من الهيئة العامة للرياضة، ونجح خلال هذه الفترة في قيادة النادي للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فضلاً عن تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل.

يذكر أن نادي النصر قد أعلن مؤخرًا البرنامج الزمني لانتخاب مجلس إدارة جديدة في الفترة من 9 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري.