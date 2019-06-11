موسى الموسى يتقدم بملف ترشحه رسميًا لرئاسة نادي الهلال السعودي

تقدم رجل الأعمال موسى الموسى بملف ترشحه رسميًا لرئاسة نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، بعدما سبقه نظيره فهد بن نافل.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد نقلت عن مصادر، أن ملف موسى الموسى، رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال الانتخابي، يتضمن تعهد الرئيس المرشح بدعم مالي كبير من جانبه، إضافة إلى الدعم الحكومي المقدم لكل الأندية.

وصول موسى الموسى المرشح الثاني لرئاسة #الهلال الى مقر النادي pic.twitter.com/uPbolLswVd — حمد الصويلحي (@H_swilhy) June 11, 2019

وجاءت أبرز أسماء أعضاء مجلس الإدارة المترشحة في قائمه الموسى، لتشمل كلًا من: فيصل بن سالم أبوثنين، فيصل بن عبدالرحمن بن سعيد، حمد بن حمود الحمّاد، مهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، المحامي يعقوب المطير.

يذكر أن فهد بن نافل ترشح هو الآخر لرئاسة نادي الهلال، وذلك في اليوم الأخير من فتح باب الترشح، وكان الجربوع هو الرئيس المكلف للهلال بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، أواخر الموسم الماضي.