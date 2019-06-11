من هو فهد بن نافل المرشح لرئاسة نادي الهلال السعودي‎؟

يبدو أن الأيام المقبلة في انتخابات رئاسة الأندية السعودية ستشهد العديد من المفاجآت وظهور أسماء جديدة تشعل الأجواء، خاصة بعد تقديم رجل الأعمال فهد بن نافل رسميًا، اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه لرئاسة نادي الهلال للجنة الانتخابات العامة المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة، بمقر النادي.

وبث الحساب الرسمي لنادي الهلال بموقع تويتر الخبر مصحوبًا بمقطع مصور لابن نافل، لدى توجهه إلى مقر لجنة الانتخابات بالنادي لتسليم ملف ترشحه، الذي يتضمن أسماء أعضاء مجلس إدارته المرشحين أيضًا.

ومن المنتظر أن تعلن بعض الشخصيات الأخرى الترشح رسميًا لرئاسة الهلال من بينهم موسى الموسى، وفواز المسعد، ومن المقرر أن يغلق باب الترشح لرئاسة وعضوية الأندية.

وفهد بن نافل الحاصل على بكالوريوس ريادة الأعمال من جامعة ميامي بالولايات المتحدة قبل 9 أعوام، يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة، كما شغل من قبل منصب المساعد التنفيذي الأول للأمير الوليد بن طلال، مالك الشركة.

???? صور من تواجد سعادة الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" في مقر نادي #الهلال ، وتقديم ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي pic.twitter.com/rCptFJRvIw — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 11, 2019

وفهد بن نافل له اهتمام كبير بالرياضة بكل أنواعها، ومتابع جيد لأكبر الأحداث الرياضية بالمملكة. ومن خلال حساب فهد بن نافل على تويتر نجد متابعته المتواصلة للرياضة السعودية، ولنادي الهلال وصفقاته الهامة.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن فهد بن نافل سيقوم بتعيين المدرب الدنماركي مايكل لاودروب، نجم برشلونة الإسباني السابق، كمدرب للفريق حال فاز برئاسة النادي.

وأشارت تقارير أخرى إلى نية فهد بن نافل استقدام سعود كريري نجم الكرة السعودية السابق للعمل في إدارة نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وعلى خلفية ترشح رجل الأعمال فهد بن نافل لرئاسة الهلال، أوضحت تقارير إخبارية أن نادي الهلال سيتجه إلى إيقاف جميع المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع لاعبين جدد إلى حين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للنادي.

???? فيديو : فهد بن نافل اثناء تقديم أوراق ترشحه رسمياً لرئاسة #الهلال في مقر النادي الان pic.twitter.com/cRH52g4X5p — حمد الصويلحي (@H_swilhy) June 11, 2019

وقبل ترشح فهد بن نافل لرئاسة الهلال، كان الأمير محمد بن فيصل تقدم باستقالته من رئاسة الزعيم في شهر أبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

ويطمح فهد بن نافل حال فاز برئاسة الهلال إلى إعادة الاستقرار الإداري والاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل المنافسة على البطولات المحلية في الموسم المقبل 2019- 2020.