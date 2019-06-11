رئيس نادي الهلال السعودي يتحدث عن مستقبل عموري مع الفريق (فيديو)

قال عبدالله الجربوع، رئيس نادي الهلال المكلف، إن اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ سينضم لمعسكر إعداد الفريق في الموسم الجديد، إذ يمتد عقده لأغسطس المقبل.

وأشار الجربوع في تصريحات تلفزيونية إلى أن الرئيس الجديد للنادي سيبدأ التفاوض مع عموري لتجديد عقده.

وأشارت تقاريرصحفية سعودية، إلى أن فهد بن نافل سيقدم أوراق ترشحه لرئاسة نادي الهلال اليوم الثلاثاء.

وربطت تقارير عديدة بين عموري والعودة لنادي العين.

إلى ذلك، قال عبدالله الجربوع إن الإدارة الحالية نقف على المسافة ذاتها من جميع المرشحين لعضوية ورئاسة مجلس إدارة النادي.

وتابع :“هم لم يتقدموا إلا ولديهم القدرة على تسيير أمور هذا النادي“.

وأتم ”على المرشح القادم أن يعلم أن نادي الهلال له حضور تاريخي مستمر وليس منقطعًا“.