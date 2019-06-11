حقيقة رحيل نور الدين أمرابط عن نادي النصر السعودي

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، إن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لم يطلب الاستغناء عن نور الدين أمرابط جناح الفريق الذي قدم مستويات مميزة للغاية خلال الموسم الماضي.

وأشار المريسل إلى أن فيتوريا، حتى هذه اللحظة، متمسك بأمرابط.

وعن تقارير ربط الاستغناء عن أمرابط بالتعاقد مع اللاعب كاريلو نجم بنفيكا الذي انتهت إعارته لنادي الهلال، قال إن الأمر يبدو وكأنه لعبة من سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، بسبب دخول الهلال في بعض صفقات الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، طالب الإدارة النصراوية بالتوقيع مع البيروفي كاريلو الذي مثّل الهلال الموسم الماضي معارًا من بنفيكا البرتغالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فقد سبق لفيتوريا أن أشرف على كاريلو في بنفيكا، ما يجعله متمسكًا برغبته بضمه. وأشار المصدر نفسه إلى أنه حال نجاح النصراويين في ضم البيروفي فسيكون ذلك على حساب نجم الفريق المغربي نور الدين أمرابط، إذ إنهما يلعبان في المركز ذاته.

أمرابط جاء للعب في صفوف النصر في موسم الانتقالات الصيفية عام 2018 وقدم موسمًا رائعًا إذ شارك في 26 مباراة بمسابقة الدوري السعودي مسجلاً 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

بينما لعب كاريلو مع الهلال 22 مباراة بمسابقة الدوري السعودي إذ سجل 3 أهداف وصنع لزملائه 6 تمريرات حاسمة، وكان من أبرز العناصر بجوار الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ودخل نادي النصر هذا الصيف على خط المفاوضات مع الهلال على شراء عقد كاريلو من ناديه بنفيكا البرتغالي، ووصل آخر عرض قدمه الأزرق للاعب إلى 15 مليون يورو.

ويتواجد أمرابط حاليًا في معسكر منتخب المغرب استعدادًا لأمم أفريقيا 2019 بمصر.