الأمير عبدالرحمن بن مساعد يوضح أسباب ضياع بطولة الدوري من نادي الهلال السعودي (فيديو)

حرص الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، على الخروج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، والرد على العديد من الأسئلة التي تهم جمهور ”الزعيم“ في الفترة الأخيرة.

وقال بن مساعد، إن الهلال هو الذي أضاع بطولة الدوري على نفسه، وليس كما يقال إن شخصية نافذة هي من تسببت في ضياع الدوري على الفريق.

وأضاف: ”خلينا نتكلم بصراحة وبوضوح، اللي ضيّع الدوري على الهلال هو الهلال نفسه، وليس كما يقال إن شخصية نافذة هي التي حرمت الهلال من حصوله على الدوري، وطول عمر الهلال يتعرض لضغط تحكيمي، والفِرَق الكبيرة هذا قدَرها، وهو أكثر فريق محقق بطولات، وليس نحن كجمهور هلالي يفكر بهذا التفكير“.

وأضاف: ”الهلال أضاع 7 نقاط بالتعادل مع الوحدة وأحد، والخسارة من الحزم على أرضه، ولا يمكن لفريق يريد الفوز بالدوري أن يخسر هذه النقاط على أرضه“.

وأشار إلى أن هناك أخطاء أخرى؛ من ضمنها مثلًا إقالة المدرب جورجي جيسوس والتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش، مضيفًا أنه لم يشعر بكثير من الاستياء بعد إقالة المدرب البرتغالي، مستدركًا: ”لأنني على قناعة بأن زوران جيد، ويتفق معي كثير من الجمهور الهلالي؛ لكن اتضح أنه أخطأ، وكان البديل أسوأ، وهذه كلها أمور أدت إلى ما أدت إليه، وتَبَيّن فيما بعد أنه خطأ، وأثرت بشكل سلبي على نتائج نادي الهلال؛ فبالتالي خسرنا الدوري“.

وأشار الأمير في حديثه، إلى أن الفريق الهلالي يتعرض لضغوط تحكيمية في كل موسم، مؤكدًا أن هذا قدر الفرق الكبيرة، وهو ما لم يمنعه من تحقيق أكبر عدد من البطولات في المسابقات السعودية.