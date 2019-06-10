عبدالله الجربوع يكشف عن اجتماعه مع 3 شخصيات تطمح لرئاسة نادي الهلال السعودي (فيديو)

حرص المهندس عبدالله الجربوع، الرئيس المكلف لنادي الهلال السعودي، بتسجيل اسمه كعضو في الجمعية العمومية للنادي.

ويعد الجربوع هو أول من يقوم بتسجيل اسمه في الجمعية العمومية للهلال؛ ليكتسب بذلك الحق في المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للنادي، والتصويت في الانتخابات المقبلة.

وكانت الأندية السعودية بدأت اعتبارًا من، أمس الأحد، في استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجالس الإدارات والجمعية العمومية. وذلك بحضور أعضاء لجنة الانتخابات التابعين لمكاتب الهيئة العامة للرياضة ووكالة شؤون الرياضة.

ومن المقرر غلق باب الترشيح غدًا الثلاثاء؛ ليتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين في الأندية الـ16.

وكانت أنباء ترددت عن نية الثنائي فهد بن ناقل وبدر الحماد، الترشح على مقعد رئاسة الهلال، ولكن حتى الآن لم يتقدم أي منهما بملف ترشحه للرئاسة.

رئيس #الهلال المكلّف عبدالله الجربوع :

ادعو جماهير #الهلال للتسجيل في الجمعية العمومية .. واجتمعت مع ثلاثة شخصيات ترغب برئاسة النادي @ahmad2man pic.twitter.com/gn0EI3xOHl — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) June 10, 2019

وقال الجربوع في تصريحات لصحيفة ”الجزيرة“: ”العمل في النادي قائم ولم يتوقف، بالتشاور والمعونة من أعضاء الشرف”.

وتابع: “تم تجهيز أمور معسكر الفريق، واللاعبون الذين شارفت عقودهم على النهاية قمنا بالتفاوض معهم ولم ننتظر.. لدينا عقود استثمارية ممتازة تم رفعها لهيئة الرياضة وستعلن مع الإدارة المقبلة”.

وأضاف: “هناك 3 شخصيات تم الاجتماع معها، جميعها ترغب برئاسة الهلال، ولكن لا يمكن لنا أن نطلع المرشحين للرئاسة على كل التفاصيل، ولكننا اجتمعنا بهم وأعطيناهم تصورًا واضحًا عن النادي، وجود أكثر من مرشح للرئاسة أمر صحي، ونحن مع من سيفور بكرسي الرئاسة لمصلحة النادي”.

وشدد: “يحق لجمهور الهلال القلق، ولكن نطمئنهم أن أمور النادي جيدة، وأنا متفائل بمستقبل الهلال ونحتاج -دائمًا- لوقفة الجماهير مع النادي”.