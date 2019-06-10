لؤي ناظر يوضح حقيقة عودة كهربا وانضمام محمد السهلاوي لنادي الاتحاد السعودي‎

شدد لؤي هشام ناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على أن الإدارة جهزت ملف اللاعبين الأجانب بالتنسيق مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، موضحًا أن الأخير اختار ثلاثة لاعبين في كل مركز سيتم طرح أسمائهم على الإدارة الجديدة.

ونفى ناظر، في تصريحات نقلتها صحيفة ”الحياة“، ما تردد مؤخرًا بشأن عودة الدولي المصري محمود كهربا، لاعب الزمالك، وفهد الأنصاري، إلى جانب ما تم تداوله عن تعاقد الاتحاد مع محمد السهلاوي، مهاجم النصر السابق.

وقال ناظر: ”غير صحيح هذا الأمر، ولم نتفاوض مع هؤلاء اللاعبين أو أي محترف سابق قام بتمثيل الاتحاد في الفترة الماضية“.

وأضاف: ”المفاوضات مستمرة حاليًا مع المحترفين المحليين، وسيكون الخيار النهائي للإدارة الجديدة“.

وكان كهربا قد قضى فترة مميزة مع اتحاد جدة لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة بالدوري السعودي جعلته من أبرز اللاعبين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، فإن الزمالك يرحب بفكرة رحيل كهربا عن الفريق خلال المرحلة المقبلة والحصول على مقابل مادي قوي.

وأضافت التقارير أن الاتحاد قد يدفع مبلغًا كبيرًا من أجل تدعيم الفريق بكهربا، خاصة أنه يمتلك الكثير في قلوب جماهير العميد بالسعودية.