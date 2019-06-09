رسميًا.. اعتماد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد في الموسم الجديد للدوري السعودي (شاهد)

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين المحترفين الأجانب والمواليد للموسم القادم (2019-2020) بعدد 7 لاعبين أجانب في الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى لاعب واحد مواليد لكل فريق.

كما اعتمد 4 لاعبين أجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ولاعب واحد مواليد.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا قال فيه إن هذا الإجراء جاء بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتقرير المرفوع من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمواليد.

وأعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى (الصيفية) يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 وتستمر حتى يوم السبت 31 أغسطس 2019.

وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الثانية (الشتوية) يوم الأربعاء 1 يناير 2020 وتستمر حتى يوم الجمعة 31 يناير 2020.