أنمار الحائلي يقدم ملف ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد السعودي

قدّم أنمار الحائلي اليوم الأحد، ملف ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد السعودي.

ووصل أنمار الحائلي مقر نادي الاتحاد لتعبئة الاستمارة الخاصة بترشحه للرئاسة لمدة 4 سنوات، ليصبح أول المرشحين على مقعد الرئيس.

وفُتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، لمدة يوم واحد، وسيتم اعتماد مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وأنمار الحائلي يبلغ من العمر 33 عامًا، وشغل من قبل منصب رئيس نادي الاتحاد العام 2017.

ويُتوقع أن يخوض الحائلي منافسة قوية على رئاسة الاتحاد مع الثنائي لؤي ناظر ونواف المقيرن.

واحتل الاتحاد المركز العاشر في الدوري السعودي للموسم 2018/2019، بعد أن كان يصارع لتفادي الهبوط.