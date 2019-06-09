المشرف على فريق العين الإماراتي يكشف آخر تطورات مفاوضات ضم ”عموري“ من نادي الهلال السعودي

قال محمد عبيد حماد، المشرف العام على فريق العين الإماراتي، إنهم لن يتخلوا عن الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن ”عموري“ لمجرد احترافه خارج أروقة ناديهم.

وأشار حماد في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرياضية“ السعودية، يوم الأحد، إلى أن وجوده في نادي العين للتأهيل خلال فترة العيد أمر غير مستغرب.

وأضاف: ”بعيداً عن أمور التعاقدات وغيرها، نادي العين علاقته ممتدة مع جميع اللاعبين ولن يتخلى عن أي لاعب ويتركه لمجرد أنه احترف خارجه، وعمر يعد من أبناء النادي ووجوده في العين ليس أمراً مستغرباً“.

وشدد حماد على أنهم يحترمون ارتباط عمر عبد الرحمن بعقد سار مع الهلال، وحال التعاقد مع أي لاعب سواء كان عموري أو لابا كودجو، لاعب نهضة بركان المغربي، سيعلن عنه عبر القنوات الرسمية.

وأوضح: ”جميع الأمور المتعلقة بالتعاقدات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي من خلال المركز الإعلامي سواء مؤتمر صحافي أو غيره حسب آلية المركز“.

وأضاف: ”الموسم الرياضي منته لدينا، ونحن نرتب أمورنا للفترة المقبلة، ولكن لم يحدث اتصال مع الهلال بخصوص عموري“.

وبرر المشرف على فريق العين عدم التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون السابق، بالاختلاف على أمور تنظيمية تخص شركة العين، وقال: ”كنا على وشك التعاقد مع بيدرو ولكننا صرفنا النظر لاختلافنا حول أمور تنظيمية تخص شركة العين“.

وأردف: ”كنا متفقين على جميع النواحي المالية ولا يوجد عليها أي مشكلة، ولكن الأمور التنظيمية المتعلقة بسياسة الشركة جعلتنا نصرف النظر“.

ورفض الخوض في أي تفاصيل، مكتفياً بالقول: ”لم يحدث بيننا وبين بيدرو إيمانويل أي وفاق، وهو مدرب كبير وحقق نجاحات جيدة، وأتمنى له التوفيق في وجهته المقبلة“.