تقارير: تزكية سعود آل سويلم رئيسًا لنادي النصر السعودي لمدة 4 سنوات مقبلة

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق حدث بين كبار أعضاء شرف نادي النصر السعودي على تزكية الرئيس المكلف الحالي سعود آل سويلم لرئاسة ”العالمي“ خلال السنوات الأربع المقبلة، بعد النجاحات التي حققها مع النادي خلال الموسم الماضي ورفعه لسقف الطموحات لدى كافة محبي النادي.

ومع ترقب بدء عملية الانتخابات في الأندية بداية من اليوم الأحد ولمدة 14 يومًا، ينتظر جمهور كل نادٍ معرفة رئيسه المقبل ومجلس إدارته الجديد، والذي سيستمر في الإدارة لمدة 4 سنوات.

وأشارت صحيفة ”اليوم“، وفقًا لمصادرها إلى عدم وجود أي مرشح ينوي التقدم لرئاسة النادي في الفترة المقبلة، حيث ستعلن في 17 من يونيو الحالي أسماء المرشحين التي سيعلن من خلالها تزكية سعود آل سويلم بكرسي الرئاسة.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن أعضاء الإدارة الحالية سيتواجدون في قائمة الإدارة الجديدة مع إضافة أسماء جديدة ستكلف بمهام دراسة مشاريع النادي المقبلة، ومنها إنشاء استاد النصر الجديد.

من جانب آخر، أتمت إدارة النصر استخراج تأشيرة ”الشنغن“ من السفارة البرتغالية من أجل التحضير لمعسكر الفريق في البرتغال، حيث قامت الإدارة باستخراج التأشيرات لكافة لاعبي الفريق الأول واللاعبين الصاعدين من درجة الشباب، على أن يتم تقليص عدد اللاعبين قبل انطلاقة المعسكر بيومين.

وتقرر أن يخوض الفريق خمس مواجهات ودية خلال معسكر الفريق في البرتغال الذي سيكون على مرحلتين، حيث ستخصص الأولى للجوانب اللياقية قبل الدخول في معترك المواجهات الودية التي ستكون اثنتان منها مع فرق المقدمة في الدوري البرتغالي.

وحقق النصر لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، حيث تُوج باللقب بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ويستعد النصر خلال شهر أغسطس المقبل لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في مباراتي دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويشارك حاليًّا كل من ”عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط“ نجما نادي النصر في معسكر المنتخب المغربي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم الجمعة 21 يونيو في مصر، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.