نادي الاتحاد السعودي يفاوض أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أنطونيو شارك في 38 مباراة مع ويستهام يونايتد موسم 2018/2019، سجل فيها 7 أهداف وصنع مثلها.