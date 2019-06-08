سامي الجابر يكشف حقيقة إسناد ملف تعاقدات نادي الهلال السعودي إليه (صورة)

نفى سامي الجابر، لاعب ومدرب ورئيس نادي الهلال السعودي سابقًا، ما تردد عن إسناد ملف تعاقدات الزعيم إليه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكتب سامي الجابر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل وأرغب التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا.

يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة انه تم اسناد مهمة الاشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الاخ العزيز فهد بن نافل و ارغب التوضيح ان هذا المعلومة غير صحيحة مطلقاً ???? — سامي الجابر (@SamiAlJaber) June 8, 2019

ورغم تقدم فهد بن نافل العتيبي كمرشح لرئاسة الهلال بدعم من الأمير الوليد بن طلال، إلا أنه يتردد أن سامي الجابر أو نواف التمياط أحدهما الأقرب لرئاسة الزعيم؛ نظرًا لشعبيتهما الجارفة وسط جماهير الهلال.

وأعفى رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق تركي آل الشيخ، في سبتمبر 2018 سامي الجابر من رئاسة مجلس إدارة الهلال، بعد 4 أشهر فقط من قراره تعيينه في ذلك المنصب.

وكان الهلال يحقق نتائج رائعة تحت قيادة سامي الجابر الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قبل أن تقرر الإدارة الحالية الانفصال عن جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش، ليقال هو الآخر عقب الخسارة 0/5 أمام التعاون.

واشتغل سباق رئاسة نادي الهلال قبل إقامة الانتخابات المقبلة بعد نهاية الموسم بعد رحيل عبدالله الجربوع، الرئيس الحالي للزعيم والمكلف من الهيئة العامة للرياضة.

وكان الأمير محمد بن فيصل قدم استقالته من منصبه في رئاسة الهلال بعد تدهور نتائج الفريق، ليخلفه مؤقتًا عبدالله الجربوع.