ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم (صورة)

اختير ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم لـ4 سنوات قادمة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، القائمة الأولية المرشحة للرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة.

وأوضح الاتحاد السعودي أنه تقدم للجنة 5 مرشحين (2 قائمة انتخابية)، (3 بدون قائمة انتخابية)، وبعد فحص كافة ملفات المترشحين والاطلاع على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشيح المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، فإن من استوفوا الشروط هم على النحو التالي:

ياسر بن حسن المسحل (رئيسًا)، وخالد بن عواض الثبيتي (نائبًا للرئيس)، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي (عضوًا)، وبندر بن محسن الأحمدي (عضوًا)، وتركي بن عبدالرحمن السلكان (عضوًا)، وخالد بن عبدالعزيز بن مقرن (عضوًا)، وعبدالله بن حسن كبوها (عضوًا)، وعبدالعزيز بن حسن العفالق (عضوًا)، ومعيض بن محمد الشهري (عضوًا)، ونزيه النصر (عضوًا)، ونعيم بن بكر البكر(عضوًا).

ويحق لكل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد.