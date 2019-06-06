رسميًا.. اعتماد اللائحة الأساسية وفتح باب الترشح لانتخابات الأندية السعودية

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة.

وكشفت هيئة الرياضة في بيان رسمي لها، أن اللائحة الجديدة، التي خضعت لالتدقيق والمراجعة، من قبل خبراء ومختصين معتمدين، تضمنت تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها، التي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية والأخرى عادية.

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضيةhttps://t.co/ZSxM3uJbSx#اللائحة_الأساسية_للأندية_الرياضية pic.twitter.com/oUL0CqpysY — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) June 6, 2019

كما تضمنت اللائحة الجديدة، مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى جانب صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد، ضمن تشكيل مجالس الأندية.

وبناء عليه، وبعد اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، أبلغت الهيئة العامة للرياضة، جميع الأندية، بالبدء في فتح باب الترشح لرئيس وأعضاء مجالس إداراتها، بصورة فورية.