نادي النصر السعودي يقدم 15 مليون يورو لضم إدميلسون جناح الدحيل القطري

كشفت تقارير صحفية قطرية، صباح اليوم الخميس، عن اهتمام نادي النصر السعودي بضم البلجيكي إدميلسون جونيور جناح نادي الدحيل القطري في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة العرب القطرية، إن إدارة نادي النصر قدمت عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لشراء عقد اللاعب من نادي الدحيل القطري، وسيكون بديلًا للمحترف النيجيرى الدولي أحمد موسى، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه في الموسم الأول مع النصر.

وشارك أحمد موسى في 24 مباراة بالدوري السعودي، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، وصنع 7 أهداف أخرى عبر تمريرات حاسمة، وقام بـ37 مراوغة ناجحة.

وارتبط مؤخرًا اسم البيروفي أندريه كاريلو محترف الهلال السابق للانتقال لصفوف النصر علمًا بأن مصدرًا قريبًا من إدارة النادي السعودي توقع رفض النادي القطري لبيع اللاعب إدميلسون.