سبب فشل الهلال والنصر والاتحاد في حسم صفقة مهاجم التعاون عبدالفتاح آدم

كشفت تقارير صحفية سعودية عن فشل أندية الهلال والنصر والاتحاد في التعاقد مع عبدالفتاح آدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن إصرار التعاون على تحقيق مكاسب مادية كبيرة من بيع آدم عقّد انتقال اللاعب لأي من الأندية الثلاثة التي ترغب في ضمه، على الرغم من وصول عرض النصر إلى 20 مليون ريال سعودي.

وقالت الصحيفة السعودية إن التعاون يرغب في بيع اللاعب بمبلغ أكبر من 20 مليون ريال.

وسجل آدم 15 هدفًا في 30 مباراة مع التعاون هذا الموسم.

ومثّل المنتخب السعودي أمام الإمارات في مباراة ودية وسجل هدفًا.

ويعد عبدالفتاح آدم واحدًا من أبرز المواهب التي تألقت خلال الدوري السعودي.