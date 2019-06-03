موجز أخبار النصر والهلال والأندية السعودية.. الزعيم يتمسك بكاريلو وصفقة آدم

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض لنادي بنفيكا البرتغالي للحصول على خدمات البيروفي آندريه كاريلو بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن هذا العرض أحدث العروض التي تقدم بها ”الزعيم“ لضم اللاعب الذي انتهت إعارته بنهاية الموسم ويحظى باهتمام النصر بطل الدوري.

وفي شأن هلالي آخر يتعلق بالمدير الفني السابق زوران ماميتش الذي أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم بعد الخسارة 0/5 أمام التعاون في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أشارت تقارير صحفية إلى أن المدير الفني الكرواتي سيعود إلى بلاده لتدريب فريق دينامو زغرب، خاصة أن فرصة عودته لتدريب العين الإماراتي انعدمت تمامًا بعد تعيين مواطنه إيفان ليكو.

وحقق العين نجاحات كبيرة مع المدربين الكرواتيين زلاتكو داليتش وماميتش قبل أن يتعاقد مؤقتًا مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو نهاية الموسم الماضي.

الشباب في البطولة العربية

بعد غيابه عن المشاركة في دوري أبطال آسيا في الجولة الأخيرة للدوري بتراجعه إلى المركز الخامس لصالح الأهلي، تلقى مجلس إدارة نادي الشباب خطابًا من اتحاد الكرة السعودي يفيد بموافقة الاتحاد العربي على مشاركة الفريق في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وكان الشباب يحتل المركز الثالث معظم فترات الموسم الماضي، لكنه فقده في الجولة الأخيرة ليفقد فرصة المشاركة في البطولة الآسيوية، لكنه عوضها بالبطولة العربية.

صفقة آدم

يدور صراع بين كبار الأندية السعودية النصر والاتحاد من أجل التعاقد مع الدولي المحلي عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعدما كان المهاجم الشاب قريبًا من ”العميد“ تقدم النصر بعرض قيمته 20 مليون ريال لضم آدم قبل انطلاق الموسم المقبل.

وفي شأن نصراوي آخر توجه المغربيان نورالدين إمرابط لاعب النصر ومواطنه كريم الأحمدي لاعب الاتحاد على متن طائرة واحدة للانضمام إلى معسكر ”أسود الأطلس“.

وبعيدًا عن النصر أشارت تقارير صحفية إلى أن أحد الأندية البلجيكية يريد التعاقد مع محمد العويس حارس الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وعقب تجديد عقده مع التعاون قال السوري جهاد الحسين إنه تلقى 3 عروض بجانب عرض التعاون، لكنه فضّل البقاء مع الفريق الذي لعب له لمدة 5 مواسم وحقق معه أغلى الألقاب الموسم الماضي.

وقال الحسين: ”بطولة كأس الملك ستبقى في ذاكرتي للأبد، الصعود إلى منصات التتويج شيء رائع للغاية، كون هي المرة الأولى التي نحقق فيها هذه البطولة، وهذا أمر هام بالنسبة لنا“.