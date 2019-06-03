عرض بلجيكي لمحمد العويس.. والاتحاد يتفوق على النصر في صفقة عبدالفتاح آدم

قالت تقارير صحفية سعودية إن ناديًا بلجيكيًا يرغب في الحصول على توقيع محمد العويس، حارس فريق الأهلي الأهلي لكرة القدم، لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث لم يظفر بأي لقب مع فريقه منذ انتقاله إليه قبل موسمين.

وبحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية فإن العويس كشف في حديثه لبعض المقربين منه عن أسباب فشل الأهلي، في الموسم الماضي مرجعًا ذلك إلى تعدد الإدارات التي تعاقبت عليه والمدربين.

وعن التقارير التي تحدثت عن وجود عرض من النصر لضم اللاعب قالت الصحيفة بحسب مصادرها أن العرض ليس رسميًا.

ومن المنتظر أن يقدم النادي البلجيكي عرضه لضم العويس خلال يومين.

إلى ذلك، قالت مصادر إن اللاعب محمد السهلاوي الذي أعلن رحيله عن النصر مؤخرًا، لن يعتزل اللعب في الوقت الراهن في ظل تلقيه عروضًا عدة، يفكر فيها، تمهيدًا لقبول أحدها من أجل مواصلة نشاطه الكروي.

وقالت تلك المصادر إن اللاعب يملك ثلاثة عروض حتى الآن أحدهما من نادي الاتحاد والآخر من ناديي الاتفاق والفيصلي وأن سيدرس العروض في الفترة المقبلة لاختيار الأفضل له لاستكمال مسيرته .

من جهة أخرى قالت صحيفة اليوم إن العرض الذي تقدمت به إدارة النصر لنظيرتها في نادي التعاون لكسب خدمات لاعب المواليد عبد الفتاح آدم في إيجاد انقسام بين اللاعب وإدارة ناديه، بعد أن ألمح اللاعب ووكيل أعماله برغبته بالانتقال إلى الاتحاد بسبب تواجد عائلته هناك، إضافة إلى أن فرصته في المشاركة مع الاتحاد ستكون أكبر عما هي عليه في النصر في ظل تواجد نجم الموسم الهداف عبد الرزاق حمد الله.

وكانت إدارة التعاون قد أعلنت أن اللاعب لن يتم بيعه وسيستمر في الفترة المقبلة علمًا بأنه كان هدفًا لأندية الهلال والنصر والاتحاد وأنه كان قريبًا للغاية من التوقيع للهلال بشرط موافقة إدارة ناديه.