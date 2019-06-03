يوسف الثنيان يطالب بعودة سامي الجابر رئيسًا لإنقاذ نادي الهلال السعودي

أعرب يوسف الثنيان، قائد نادي الهلال السعودي السابق،عن قلقه من الأوضاع التي يعيشها ناديه في الوقت الحالي، مطالبًا بعودة الأسطورة سامي الجابر لرئاسة النادي مرة أخرى خلال هذه الفترة الحرجة.

وقال الثنيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”شئنا أم أبينا وسواء اختلفنا أو اتفقنا بشأن سامي الجابر إداريًّا وفنيًّا إلا أن مصلحة الكيان تستدعي وجوده بخبراته وتاريخه وأمر ضروري في هذه المرحلة الحرجة وأيًّا كانت صفة هذا التواجد يظل سامي أحد القادرين بشخصيته الجذابة مع كل هلالي وثقة الهلاليين به كبيرة“.

حسب ما أراه وأتابعه عن أحوال الزعيم فالوضع لايسر الهلاليين الذين تعودوا على أن يكون ناديهم حتى مع توقف المنافسات يعد العدة للموسم القادم لحصد البطولات.

أخاف على الهلال إذا لم أشاهد أعضاء شرفه من حوله يناقشون أموره ويعملون لأجله، والآن الوضع يثير القلق ويشير لمرحلة لاتليق بالأزرق. — يوسف الثنيان (@YousifAlthunian) June 2, 2019

وأضاف قائد الهلال السابق: ”شخصية هلالية بقامة الوليد بن طلال كفيلة بإعداد الفريق للموسم المقبل بحسم الجوانب الفنية (مدرب ولاعبين)، والدعوة لجمعية عمومية بعد العيد مباشرة لاختيار مجلس إدارة يتحمل مسؤولية الزعيم“.

وتابع: ”حسب ما أراه وأتابعه عن أحوال الزعيم فالوضع لا يسر الهلاليين الذين تعودوا على أن يكون ناديهم حتى مع توقف المنافسات يعد العدة للموسم المقبل لحصد البطولات“.

وأردف: ”أخاف على الهلال إذا لم أشاهد أعضاء شرفه من حوله يناقشون أموره ويعملون لأجله، والآن الوضع يثير القلق ويشير لمرحلة لا تليق بالأزرق“.

وبرزت 7 أسماء مرشحة بقوة لخوض سباق التنافس على رئاسة نادي الهلال خلال 4 سنوات مقبلة، حتى 2023.

هؤلاء المرشحون هم: الأمير نواف بن سعد، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن تركي، سامي الجابر، نواف التمياط، فهد بن نافل العتيبي، فواز المسعد.