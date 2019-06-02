عرض إيطالي لحمد الله وتركي لدا كوستا أبرز أخبار السعودية

اقترب نادي النصر بطل الدوري السعودي من عقد ثاني صفقات الفريق الصيفية، بالحصول على خدمات هارون كمارا لاعب القادسية لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

وعقدت إدارة العالمي اجتماعًا مع نظيرتها في القادسية وتم التوصل لاتفاق لإتمام الصفقة، يقتضي حصول بطل الدوري السعودي على خدمات هارون كمارا مقابل مبلغ 25 مليون ريال للقادسية ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال أيام.

عرض إيطالي لحمد الله

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه هداف الفريق والدوري عبد الرزاق حمد الله أنه تلقى العديد من العروض الخارجية لكنه ملتزم بالاستمرار مع النصر.

وقال حمد الله ”أشعر بالراحة للتواجد في نادي النصر، تلقيت عرضًا للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى في الدوري الإيطالي ولن أرحل إلا بموافقة النادي“.

وأضاف ”عانيت كثيرًا بسبب الإصابات لدرجة أن الطبيب تحدث إليّ وقال إنني لا أستطيع أن ألعب كرة القدم مرة اخرى، وهذا دفعني لكي أحاول أن أكون الأفضل“.

واستدعى الفرنسي إيرفي رينار مدرب المغرب حمد الله للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني المبدئية المكونة من 27 لاعبًا لخوض معسكر محلي ومباراتين وديتين قبل كأس الأمم الأفريقية في مصر الشهر الحالي.

وسبق أن وجه رينار الدعوة إلى حمد الله، الذي قاد النصر للفوز بلقب الدوري السعودي، منذ عدة أشهر للانضمام لتشكيلة المغرب لكن لاعب أولمبيك أسفي السابق اعتذر عن عدم الانضمام لأسباب عائلية وذكرت تقارير أنه كان غاضبًا من استبعاده لسنوات رغم التألق الواضح.

وأنهى حمد الله الموسم وفي رصيده 34 هدفًا في الدوري ليحطم الرقم القياسي المسجل في موسم واحد قبل أن ينال لقب أفضل لاعب بالمسابقة.

دا كوستا إلى تركيا

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن المغربي مروان داكوستا مدافع الاتحاد قد ينضم إلى بشكيتاش بعد طلب المدير الفني للفريق التركي التعاقد معه.

وسبق لدا كوستا (32 عامًا)، الذي انضم للاتحاد في يناير/كانون الثاني الماضي، اللعب لأندية وست هام يونايتد الانجليزي وفيورنتينا وسامبدوريا في ايطاليا وايندهوفن الهولندي ونانسي الفرنسي ولوكوموتيف موسكو الروسي وناسيونال التركي وأولمبياكوس اليوناني.

وكانت آخر محطاته في تركيا مع سيفاسبور ثم باشاك شهير وخاض اللاعب المولود في فرنسا أكثر من 30 مباراة دولية مع المغرب.

ومن ناحية أخرى قرر الفتح الاستغناء عن إبراهيم الشنيحي، والجزائري محمد نعماني والتونسي عبدالقادر الوسلاتي، إضافة إلى عدم تجديد عقد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بسبب الإصابات التي تعرض لها.

عبدالفتاح آدم يقترب من الهلال

كشف الاعلامي السعودي عبدالكريم الجاسر، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الهلال عن العديد من التفاصيل التي تهم جماهير الزعيم في الفترة المقبلة.

وتحدث الجاسر أن إدارة النادي قد اقتربت تمامًا من التوقيع مع لاعب التعاون الحالي عبدالفتاح آدم الذي تدور معه مفاوضات مع ناديي النصر والاتحاد.

وقال الجاسر إن من المنتظر أن يتم تعيين اللاعب السابق في النادي سعود كريري في مركز مدير الكرة خلفاً للمستقيل فهد المفرج.

وأضاف: ”أرجو ألا ننسى أننا في مرحلة مفاوضات وعمل واستعداد ولذلك كثير من الملفات لم تحسم وقابله للتغيير ..أقول ذلك حتى لا يخرج البعض ليقول لماذا ذكرت كذا ولم يتحقق.. أقول ذكرته لان الكثيرين يريدون معرفة حتى بماذا تفكر وكيف تريد ان تعمل الادارة فالجميع يهمه أن يطمئن“.

الشباب يشارك في البطولة العربية

أعلن نادي الشباب السعودي، مشاركته رسمياً في كأس العرب للأندية الأبطال، بمسماها الجديد في العام الثاني، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تلقى موافقة من الاتحاد العربي لكرة القدم.

ونشر النادي بيانًا قال فيه: ”تلقت إدارة الشباب خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد العربي لكرة القدم على مشاركة نادي الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال“.

ووجهت إدارة النادي الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد هذه الموافقة.