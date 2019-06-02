تقارير: عبدالفتاح آدم لاعب التعاون اقترب من التوقيع لنادي الهلال

كشف الإعلامي السعودي عبدالكريم الجاسر، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الهلال السعودي عن العديد من التفاصيل التي تهم جماهير الزعيم في الفترة المقبلة.

وتحدث الجاسر عن أن إدارة النادي قد اقتربت تمامًا من التوقيع مع لاعب التعاون الحالي عبدالفتاح آدم الذي تدور معه مفاوضات مع ناديي النصر والاتحاد.

وقال الجاسر إن من المنتظر أن يتم تعيين اللاعب السابق في النادي سعود كريري في مركز مدير الكرة خلفًا للمستقيل فهد المفرج.

وأضاف: ”أرجو ألا ننسى أننا في مرحلة مفاوضات وعمل واستعداد ولذلك كثير من الملفات لم تحسم وقابله للتغيير ..أقول ذلك حتى لا يخرج البعض ليقول لماذا ذكرت كذا ولم يتحقق.. أقول ذكرته لأن الكثيرين يريدون معرفة حتى بماذا تفكر وكيف تريد أن تعمل الإدارة فالجميع يهمه أن يطمئن“.