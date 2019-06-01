لاعبان محليان بارزان على رأس اهتمامات نادي النصر السعودي

قالت تقارير صحفية سعودية، إن الثنائي محمد الكويكبي مهاجم الاتفاق وهارون كمارا مهاجم القادسية، أبرز اللاعبين المحليين على ملف المفاوض النصراوي، حيث شرعت إدارة النصر السعودي في التفاوض معهما.

ويرغب نادي النصر السعودي في ضم عناصر محلية مميزة تساعده في استكمال دوري أبطال آسيا الذي يخوضه بـ4 أجانب فقط.

وحقق النصر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن كمارا والكويكبي هما أبرز اهتمامات النصر، حيث قدم اللاعبان موسمًا مميزًا مع نادييهما.

وبدأ نادي النصر، مفاوضاته مع عدد من اللاعبين لإجراء مخالصات مالية بهدف إنهاء علاقتهم بالنادي، منهم محمد السهلاوي وإبراهيم غالب.

وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، فإن النادي بالفعل اقترب من توقيع مخالصات مالية مع اللاعبين ابراهيم غالب ومحمد السهلاوي، فيما تتفاوض الإدارة النصراوية مع الحارس السابق عبدالله العنزي من أجل تخفيض مستحقاته البالغة 15 مليون ريال.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن العنزي رفض التنازل عن أي جزء من مستحقاته، مطالبًا إدارة النصر بدفعها بالكامل، علمًا بأن الحارس وعددًا من اللاعبين، أبرزهم عبدالله الأسطا، كانوا يتدربون طوال الموسم بمفردهم في الفترة الصباحية.