أعضاء شرف الهلال السعودي يتفقون على فهد بن نافل لرئاسة النادي

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن هناك إجماعًا من شرفيي نادي الهلال السعودي على مرشح عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال، فهد بن نافل الذي يجد إجماعًا كاملًا من الغالبية، فيما لن يكون لأي مرشح آخر فرصة الترشح والدخول لمنافسة ابن نافل الذي بدأ يعد العدة لإحضار مدرب للفريق الأول.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“، فإن المدرب القادم سيكون من الأسماء الكبيرة على المستوى العالمي كما هو المدرب البرتغالي السابق خيسوس، كما أنه لم يعمل في المملكة سابقًا، بينما مدير الكرة سيكون من الأسماء التي سبق أن مثلت الهلال.

وقالت الصحيفة إن المرشح الأبرز للعمل في منصب مدير الكرة هو عمر الغامدي، ولكن ما زال عقده مع منتخب الشباب، وربما ينهي ارتباطه مع اتحاد الكرة إذا وجد العرض الأنسب من الهلال، وإلا ستتجه البوصلة للبحث عن إداري آخر، وربما يكون لاعبًا سابقًا لم يسبق له العمل في المجال الإداري.

وبخصوص اللاعبين المحترفين، كشفت مصادر قريبة من إدارة الهلال أن المحترف الأسترالي ميلوس ديجينيك سيكون أول المغادرين للفريق بسبب عدم الاقتناع بمستوياته التي قدمها.