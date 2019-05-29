النادي الأهلي يزاحم الهلال ويرصد 25 مليون ريال للتعاقد مع عموري

كشفت تقارير صحفية أن الأمير منصور بن مشعل الداعم الأول لنادي الأهلي السعودي قد قدم عرضًا ماليًا مغريًا لضم لاعب الهلال عمر عبدالرحمن عموري.

ويحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن الأمير الأهلاوي رصد مبلغًا ضخمًا وصل إلى 25 مليون ريال وأن اللاعب يترقب موقفه مع الهلال في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب لا يمانع في الانتقال للأهلي خال لم يجدد الهلال التعاقد معه.

من جهة أخرى، رفض سفيان باناجه رئاسة ⁧الأهلي في الاجتماع الشرفي الذي انعقد اليوم في النادي وأن الأمور تتجه لتنصيب ⁩ عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات.

هذا وسيكون الأمير منصور بن مشعل الذي تعثرت فرصة رئاسته للنادي هو الداعم الأول للرئيس القادم الذي سيتم اختياره.