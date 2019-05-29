فوز النصر ورحيل أوفيني والمشاركة في البطولة العربية الأبرز في أخبار الأندية السعودية

تعادل النصر السعودي سلبيا مع ذوب آهن الإيراني في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء في الدوحة في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

واحتفظ الفريق الإيراني بصدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين على النصر الذي كان قد ضمن الصعود من الجولة الماضية عقب فوزه على الوصل الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأقيمت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء الماضي حيث فاز الزوراء العراقي خارج ملعبه على الوصل في دبي.

وسيلتقي ذوب آهن مع الاتحاد السعودي ثاني المجموعة الثانية في دور الستة عشر مطلع الموسم المقبل في حين سيعب النصر مع الوحدة الإماراتي أول المجموعة الثانية ضمن الدور ذاته.

وفي باقي المواجهات غرب آسيا سيلتقي الهلال مع الأهلي في لقاء سعودي خالص والسد مع الدحيل في لقاء قطري خالص.

وفي شأن نصراوي آخر ودع البرازيلي برونو أوفيني جماهير العالمي برسالة مؤثرة بعد انتهاء الموسم حيث سيغادر السعودية.

وكتب أوفيني على حسابه في ”تويتر“: ”ليس من السهل أن نقول وداعًا.. ولكني أريد فقط أن أقول شكرًا للجميع في نادي النصر، لقد كان رائعًا لمدة 3 سنوات معًا، تركت الكثير من العاطفة داخل الملعب، لقد بذلت قصارى جهدي دائمًا، هذا القميص في قلبي للأبد“.

وانضم أوفيني، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى النصر، في أغسطس/ آب 2016، قادمًا من نابولي الإيطالي، بعقد مدته ثلاث سنوات.

المشاركة العربية

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر مشاركة ناديي الاتحاد والشباب فقط من الأندية السعودية في البطولة العربية النسخة القادمة وذلك بعد مشاركة أربعة أندية في الموسم الماضي الذي بلغ فيه الهلال المباراة النهائية قبل خسارته من النجم الساحلي التونسي.

تعاقدات جديدة

أعلن الاتفاق تعاقده مع البرازيلي روجيرو كوتينيو لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث بينما تعاقد ضمك الوافد الجديد لدوري المحترفين مع المدافع البرازيلي جورجي فيليبي لتمثيل الفريق الموسم القادم.