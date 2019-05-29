تقارير: السعودية تخطط لاستضافة كأس أمم آسيا 2027

كشفت تقارير صحفية أن السعودية تفكر جديًا في التقدم لاستضافة كأس أمم آسيا في نسختها المقررة عام 2027 رغم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يفتح باب الترشح للتنظيم بعد، لكن المسؤولين السعوديين عازمون على ذلك لتكون هي المرة الأولى في تاريخ البلاد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الأربعاء، فإن السعودية رغم أنها تشكل عمودًا أساسيًا على صعيد كرة القدم الآسيوية فإنها لم تطرق باب الاستضافة على مدى تاريخها رغم أنها كانت تحاول فعل ذلك في نسخة 2019 قبل أن تتراجع عن الطلب الرسمي عام 2014.

وعلى مستوى دول الخليج، فقد سبق للكويت استضافة البطولة عام 1980 كما سبق لقطر استضافتها عام 1988 وعام 2011، فيما استضافتها الإمارات مرتين عام 1996 و2019 وحظيت إيران بشرف الاستضافة عام 1968 و1976 فيما سبق لإسرائيل تنظيم البطولة عام 1964 حينما كانت عضوًا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل استبعادها مطلع السبعينيات الميلادية الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سجل السعودية كبير جدًا على مستوى الاستضافات الدولية للبطولات، إذ سبق لها تنظيم كأس القارات أعوام 1992 و1995 و1997، كما سبق لها استضافة كأس العالم للشباب عام 1989، واستضافت كأس آسيا للشباب عام 1986 و2008 وكأس آسيا للناشئين عام 1992.

السعودية تسعى لتسجيل نشاط أكبر على صعيد استضافة البطولات الدولية، فقبل أيام أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تقدمها إلى جانب الإمارات والبحرين بعرض مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم للشباب 2021، إلى جوار ملفات أخرى لدول دخلت ميدان السباق لاستضافة مونديال الشباب.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصدر مطلع في في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل في باريس على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم ستصوت للصين من أجل الفوز بشرف استضافة كأس أمم آسيا المقررة في يونيو 2023 المقبل.

وجرت العادة أن يختار المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي الملف الفائز بتنظيم البطولة، لكن النظام الحالي منح الجمعية العمومية الصلاحية في اتخاذ ذلك.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اتحادات كوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا لكرة القدم قررت سحب ملفاتها من سباق الاستضافة للنسخة المقبلة وترك الفرصة للصين للتنظيم، علماً بأن بكين سبق لها الاستضافة عام 2004، فيما سبق لتايلاند وإندونيسيا الاستضافة عام 2007، كما نظمت تايلاند البطولة عام 1972، فيما نظمت كوريا الجنوبية البطولة عام 1960 وفازت بها في تلك النسخة القديمة.