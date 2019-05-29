هل يعود الأرجنتيني رامون دياز لقيادة نادي الهلال السعودي بعد رحيله عن بيراميدز؟

كشفت تقارير صحفية، عن ترشيح الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز المصري، للعودة لتدريب نادي الهلال السعودي في الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية، فإنه تم ترشيح دياز لتولي تدريب فريق الهلال السعودي، خلال الموسم المقبل، بجانب عدد من المرشحين أبرزهم المدير الفني للمنتخب السعودي السابق، الأرجنتيني خوان بيتزي.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن مدربًا أوروبيًّا عالميًّا كبيرًا يضعه الهلاليون خيارًا أولًا، إلا أن الاتفاق معه يبدو بعيدًا.. في حين رشح شرفيون اسم الروماني كوزمين أولاريو خيارًا أخيرًا.

وأعلن رامون دياز رحيله عن تدريب فريق بيراميدز المصري وذلك قبل مباراة واحدة متبقية للفريق في الدوري المصري.

رامون دياز قد توّج من قبل بلقب الدوري السعودي، مع الهلال وقدم عروضًا مميزة آنذاك.

ولا يزال الهلال يبحث عن مدرب، بعدما خسر لقب الدوري السعودي في الجولة الأخيرة لصالح فريق النصر.

وكان دياز تولى تدريب ”الهلال السعودي“ خلال عامي 2016 و2018.

ولعب دياز الذي تولى مسؤولية بيراميدز خلفًا لحسام حسن 12 مباراة مع الفريق، فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلًا 21 هدفًا ومستقبلًا 8 أهداف.