خسارة المنتخب السعودي للشباب وترشح سعود آل سويلم.. ضمن أبرز أخبار الأندية السعودية يوم الثلاثاء

تلقى المنتخب السعودي للشباب خسارته الثانية أمام منتخب مالي 4-3 في المواجهة التي احتضنها ستاد غيدينيا، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مالي إلى 4 في المركز الثاني، في حين بقي المنتخب السعودي دون نقاط ليبقى في المركز الأخير.

كأس العالم للأندية

يترقب الاتحاد السعودي قرارا من الاتحاد الدولي (الفيفا) بإسناد استضافة كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2019 المقبل إلى السعودية.

وتقام البطولة منذ عامين في الإمارات حيث شارك فيها الجزيرة ثم العين وفي البطولاتين بلغ الفريق الإمارات أدوارا متقدمة إذ خسر العين العام الماضي أمام ريال مدريد في النهائي وفي نسخة 2017 حل الجزيرة الإماراتي في المركز الرابع بينما توج ريال مدريد باللقب أيضا.

آل سويلم يترشح لولاية ثانية

قالت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر إن الرئيس الحالي للنادي سعود آل سويلم قرر الترشح لولاية اخرى لمدة أربع سنوات ، وبدأ في تجهيز ملفه للتقدم بعد عقد الجمعية العمومية.

وتلقب جماهير النصر رئيسها الحالي بـ ”الشامخ“ بعدما قاد الفريق لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ أربعة مواسم إضافة لتأهل الفريق للدور الثاني من المسابقة الآسيوية وترقبه لكأس السوبر المحلي أمام التعاون.

وترى جماهير العالمي في رئيسها الحالي أنه يملك القدرات المالية على عقد صفقات يحتاجها الفريق لمواصلة تحقيق الألقاب.

ووصلت بعثة العالمي إلى الدوحة استعدادا لمواجه زوب آهان الإيراني في ختام مباريات الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وهي المباراة المؤجلة والأخيرة للفريقين في الموسم الحالي.

عموري وكاريلو

تقدم النصر بعرض مغر للغاية للتعاقد مع البيروفي أندريه كاريلو المعار من بنفيكا البرتغالي للهلال ، إذ أشارت تقارير صحفية محلية إلى أن النصر أعلن عن تقديمه عرضا ماليا لبنفيكا يفوق عرض الزعيم.

وفي شأن هلالي اخر أشارت تقارير صحفية إلى أن النادي اتفق مع النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) على تجديد عقده لموسمين بعد موافقته على شرط الهلال بتخفيض راتبه نظير عودته من الاصابة.

وبعيدا عن قطبي جدة أعلن الصفاقسي التونسي تعاقده مع المدرب فتحي الجبال المدير الفني السابق للفتح فيما أعلن التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وصول مدربه باولو سيرجيو إلى القصيم، لكي يتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وتعاقد ضمك الصاعد لدوري المحترفين مع المغربي زكريا حدراف أولى لمدة سنة قابلة للتجديد حيث ينتهي عقد المهاجم المتألق مع الرجاء بنهاية الموسم الحالي وقد رفض تجديده رغم المحاولات الحثيثة من جانب ناديه.