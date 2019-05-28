أهداف مباراة السعودية ومالي.. 3-3 (فيديو)

أهداف مباراة السعودية ومالي.. 3-3 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل فراس البريكان الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك مالي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على إستاد غيدينيا في المرحلة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها بولندا.

وفي الدقيقة 18 يسجل حسان التمبكتي الهدف الثاني للسعودية من ركلة جزاء.

في الدقيقة 36 كويتا يقلص الفارق لمصلحة المنتخب المالي بعد خطأ فادح من الحارس عبدالرحمن الشمري.

الهدف الثاني للمنتخب المالي سجله اللاعب كوناتي في الدقيقة 54.

هدف ثالث يسجله خالد الغنام ويعلن عن تقدم الأخضر مجدداً من لمسة ولا أروع في الدقيقة 63.

الهدف الثالث والتعادل للمنتخب المالي سجله اللاعب تراوري في الدقيقة 70.

وكان المنتخب السعودي قد خسر في افتتاح مواجهاته في المونديال أمام منتخب فرنسا 2-صفر، في مواجهةٍ قدم خلالها الأخضر أداءً مميزًا، على الرغم من أنه يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 عقب طرد اللاعب فرج الغشيان.

ويتطلع الأخضر لتحقيقِ فوزٍ سيجعله منافسًا قويًا لخطف إحدى بطاقتي التأهل، لاسيما عقب تعادل منتخب مالي أمام بنما 1-1، في حين أن الخسارة ستضعف حظوظ المنتخب السعودي في التأهل، خاصة في حال فوز منتخب بنما على المنتخب الفرنسي.‏‫

وأكمل المنتخب السعودي استعداده للمواجهة بقيادة مدربه خالد العطوي الذي أكد على أن الأخضر قادر على تجاوز الخسارة الأولى أمام منتخب فرنسا، والمضي قدمًا إلى الدور الثاني.

وفي المقابل يبحث منتخب مالي عن تعويض تعادله القاتل أمام منتخب بنما، وتحقيق فوزٍ سيقربه إلى الدور الثاني.

وكان منتخب مالي قد فرط في تحقيق فوزٍ في متناول يده، بعدما كان متقدمًا بهدف حتى الدقيقة 87، والتي نجح من خلالها منتخب بنما بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.‬

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