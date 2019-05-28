أهداف مباراة السعودية ومالي.. 3-3 (فيديو)

سجل فراس البريكان الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك مالي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على إستاد غيدينيا في المرحلة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها بولندا.

GOAL ⚽️ How about that for a classic counter-attack! ???????? 1 – 0 ????????#U20WC #beINU20WC pic.twitter.com/yCgXNFVDXj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2019

وفي الدقيقة 18 يسجل حسان التمبكتي الهدف الثاني للسعودية من ركلة جزاء.

قوووووووووووووووووووووول الثاني السعودية في مرمى مالي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ???????????????????????????????????????? سجله حسان التمبكتي HD Via : @if24hd__ & @u20_wc pic.twitter.com/csbr9iDFyW — الأهداف من حسابنا | Goals U20WC (@GoalsU20wc) May 28, 2019

في الدقيقة 36 كويتا يقلص الفارق لمصلحة المنتخب المالي بعد خطأ فادح من الحارس عبدالرحمن الشمري.

كاس العالم تحت 20 سنة | السعودية 2 × 1 مالي | هدف اول مالي جاء بعد خطا من حارس المنتخب السعودي HD Via : @if24hd__ & @u20_wc pic.twitter.com/A3kJvHVynm — الأهداف من حسابنا | Goals U20WC (@GoalsU20wc) May 28, 2019

الهدف الثاني للمنتخب المالي سجله اللاعب كوناتي في الدقيقة 54.

كاس العالم تحت 20 سنة | السعودية 2 × 2 مالي | هدف التعادل مالي HD Via : @if24hd__ & @u20_wc pic.twitter.com/YgyIeiu86g — الأهداف من حسابنا | Goals U20WC (@GoalsU20wc) May 28, 2019

هدف ثالث يسجله خالد الغنام ويعلن عن تقدم الأخضر مجدداً من لمسة ولا أروع في الدقيقة 63.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث المنتخب السعودي خالد الغنام ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? سلقاااااااااطي ياعمممرررررررررررييي ???????????????? HD Via : @if24hd__ & @u20_wc pic.twitter.com/pmiMWP2Mor — الأهداف من حسابنا | Goals U20WC (@GoalsU20wc) May 28, 2019

الهدف الثالث والتعادل للمنتخب المالي سجله اللاعب تراوري في الدقيقة 70.

وكان المنتخب السعودي قد خسر في افتتاح مواجهاته في المونديال أمام منتخب فرنسا 2-صفر، في مواجهةٍ قدم خلالها الأخضر أداءً مميزًا، على الرغم من أنه يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 عقب طرد اللاعب فرج الغشيان.

ويتطلع الأخضر لتحقيقِ فوزٍ سيجعله منافسًا قويًا لخطف إحدى بطاقتي التأهل، لاسيما عقب تعادل منتخب مالي أمام بنما 1-1، في حين أن الخسارة ستضعف حظوظ المنتخب السعودي في التأهل، خاصة في حال فوز منتخب بنما على المنتخب الفرنسي.‏‫

وأكمل المنتخب السعودي استعداده للمواجهة بقيادة مدربه خالد العطوي الذي أكد على أن الأخضر قادر على تجاوز الخسارة الأولى أمام منتخب فرنسا، والمضي قدمًا إلى الدور الثاني.

وفي المقابل يبحث منتخب مالي عن تعويض تعادله القاتل أمام منتخب بنما، وتحقيق فوزٍ سيقربه إلى الدور الثاني.

وكان منتخب مالي قد فرط في تحقيق فوزٍ في متناول يده، بعدما كان متقدمًا بهدف حتى الدقيقة 87، والتي نجح من خلالها منتخب بنما بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.‬