سعود آل سويلم يقرر الترشح لولاية جديدة لرئاسة نادي النصر

قالت مصادر قريبة للغاية من إدارة نادي النصر السعودي إن الرئيس الحالي للنادي سعود آل سويلم قد قرر الترشح لولاية أربع سنوات في رئاسة النادي العاصمي، وبدأ في تجهيز ملفه للتقدم بعد عقد الجمعية العمومية.

وتلقب جماهير النصر رئيسها الحالي بـ ”الشامخ“ بعدما قاد الفريق لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ أربعة مواسم إضافة لتأهل الفريق للدور الثاني من المسابقة الآسيوية وترقبه لكأس السوبر أمام التعاون.

وترى جماهير النادي العاصمي في رئيسها الحالي أن يجمع بين الثقل الاجتماعي إضافة للقوة المادية اللازمة للفريق لإجراء أي صفقات يحتاجها النادي مهما بلغت قيمتها طالما ستفيد الفريق.

إلى ذلك واصلت جماهير النادي مطالباتها لرئيسها الحالي بضرورة ضم لاعب الرأس الأخضر، المحترف الحالي في صفوف الأهلي دجانيني تفاريس حيث ترى الجماهير أنه سيكون أفضل بديل للنيجيري أحمد موسى الذي بات أمر استمراره في الفريق محل شك كبير.