استدعاء عبدالرزاق حمدالله لتشكيلة منتخب المغرب ومفاوضات محمد السهلاوي الأبرز في السعودية

استدعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب المهاجم عبدالرزاق حمدالله هداف الدوري السعودي للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني المبدئية المكونة من 27 لاعبًا لخوض معسكر محلي ومباراتين وديتين قبل كأس الأمم الأفريقية في مصر الشهر المقبل.

وسبق أن وجّه رينارد الدعوة إلى حمدالله، الذي قاد النصر للفوز بلقب الدوري السعودي، منذ عدة أشهر للانضمام لتشكيلة المغرب، لكن لاعب أولمبيك أسفي السابق اعتذر عن عدم الانضمام لأسباب عائلية، وذكرت تقارير أنه كان غاضبًا من استبعاده لسنوات رغم التألق الواضح.

وأنهى حمدالله الموسم وفي رصيده 34 هدفًا في الدوري ليحطم الرقم القياسي الذي سجله حمزة إدريس العام 2000 في موسم واحد قبل أن ينال لقب أفضل لاعب في المسابقة.

وانضم إلى جوار حمدالله زميله في العالمي نورالدين إمرابط، وسيكون ضمن التشكيلة التي ستمثل ”أسود الأطلس“ في مصر.

رحيل السهلاوي

وفي شأن نصراوي آخر فتحت إدارتا الفيصلي والاتفاق، باب المفاوضات الرسمية مع وكيل أعمال محمد السهلاوي مهاجم الفريق والمنتخب السعودي.

وخرج السهلاوي من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي في ظل الاعتماد الكلي على حمدالله.

وأشارت صحيفة ”الرياض“ إلى أن وكيل أعمال السهلاوي لا يمانع خوض تجربة أخرى بعد تسوية أموره مع نادي النصر.

وبعيدًا عن السهلاوي قد يغيب لاعب الوسط الدولي يحيى الشهري 3 أشهر بسبب حاجة اللاعب إلى إجراء عملية جراحية في الكتف.

تدعيم صفوف الهلال

يحتاج الهلال لتدعيم صفوفه بعد موسم مخيب لآمال جماهيره غاب فيه عن البطولات، حيث ورد في تقرير البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق ضرورة الاستغناء عن العُماني علي الحبسي حارس المرمى والمهاجم الإسباني سوريانو، ما يعني ضرورة تعويض الفريق بحارس مرمى ومهاجم مميز، مع تواجد الفرنسي بافيتيمبي غوميز، واقتراب عودة السوري عمر خربين من فترة إعارة في بيراميدز المصري.

وفي تطور آخر سافر رئيس نادي الاتفاق إلى مصر لإنهاء صفقة التعادل مع لابا كودغو مهاجم نهضة بركان المغربي، الذي خسر في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي بركلات الترجيح أمام الزمالك يوم الأحد.

وتصدر المهاجم التوغولي قائمة هدافي البطولة القارية بـ8 أهداف، كما أنه هداف الدوري المغربي برصيد 18 هدفًا.

عودة غروس

عقب تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية صرّح رئيس النادي المصري مرتضى منصور بأن السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق عقده انتهى، وسيرحل ما يفتح الباب أمام عودته للأهلي السعودي.

وحقق غروس نجاحات مميزة مع الأهلي خلال فترة قيادته لقطب جدة، ومن المتوقع عودة لدوري المحترفين السعودي في ظل تراجع نتائج الفريق الأهلاوي هذا الموسم واحتلاله المركز الرابع في ترتيب الدوري.