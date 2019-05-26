خليفة المفرج وعرض الدوسري ومعسكر أهلاوي الأبرز في أخبار الأندية السعودية

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن أعضاء شرف الهلال أقنعوا قائد الفريق محمد الشلهوب بالاستمرار لموسم آخر، والعدول عن قرار الاعتزال نهاية هذا الموسم، بينما بات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني الحالي لشباب الأهلي دبي قريبًا من تدريب ”الزعيم“.

ونجح أروابارينا في قيادة شباب الأهلي دبي إلى المركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي خلال فترة قصيرة ليصبح أبرز المرشحين لتدريب الهلال.

ومن ناحية اخرى رشحت إدارة الهلال سعود كريري وأسامة هوساوي وعمر الغامدي لخلافة أحدهم فهد المفرج في إدارة الكرة، بعد تقديمه استقالته الأسبوع الماضي.

وفي سياق آخر تلقى سالم الدوسري جناح الهلال الدولي عرضًا للانضمام للنصر مقابل سبعة ملايين ريال سنويًا لمدة ثلاثة أعوام.

وقال الإعلامي الرياضي، معن القويعي، إن إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، قدمت عرضًا للتعاقد مع الدوسري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب القويعي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ ، قائلًا: ”لاعب الهلال سالم الدوسري تلقى عرضًا من نادي النصر بـ7 ملايين ريال سنويًّا لمدة ثلاث سنوات“.

تصريحات غوميز

صرح الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال بأنه سعيد في السعودية ومع الزعيم، رغم غياب الفريق عن تحقيق الألقاب الموسم المنصرم.

وقال غوميز في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية ”أشعر بأنني في وطني، لذلك أشكر زملائي في الفريق، وقادة النادي والعاملين عليه وجميع أفراد عائلة الهلال، أشكركم جميعًا بعمق لكل الحب والمشاعر الدافئة التي تحيطوني بها، هدفي هو تقديم كل ما يليق بكم وكل ما تريدون، وخاصة الالقاب.

”سعيد بامتلاكنا فريقًا رائعًا، إذ ساعدوني على التأقلم سريعًا وعلموني، أعد الجماهير بإن يكون الموسم المقبل أفضل بكثير من الموسم الحالي، قضيت أنا وعائلتي سنة رائعة، كنا سعداء بحب الجماهير لنا، بالرغم من عدم حصولنا على اللقب، إلّا أنني استطعت أن أتغلب على رقمي القياسي بعدد الأهداف“.

معسكر أهلاوي

بدأت إدارة الأهلي برئاسة عبد الله بترجي في التحضير لمعسكر الفريق الإعدادي في النمسا تحسبًا لأي تأخير في موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، بينما ذكرت تقارير صحفية أن دجانيني تافاريس يملك عروضًا من فرق ولفرهامبتون وست هام يونايتد وإيفرتون الإنجليزية، من أجل الانتقال إلى أحدهم خلال الموسم المقبل في حال وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة.