تقارير: نادي الهلال السعودي يبلغ خريبين وسيروتي وبن شرقي بالانضمام للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي أبلغت الثلاثي المعار، الأرجنتيني سيروتي والمغربي أشرف بن شرقي والسوري عمر خريبين، بالانضمام إلى التدريبات في بداية الموسم الجديد بعد انتهاء فترة إعاراتهم مع الفرق التي يلعبون لها حاليًا.

وأوضحت صحيفة ”الرياضية“ أن الإدارة ستترك أمر تحديد الأجانب للمدرب الجديد القادم للفريق، الذي لم تتحدد هويته حتى الآن.

وأبلغ خريبين المقربين إليه أنه سيعود للهلال ولن يتم تجديد إعارته لبيراميدز، وسيكون لقاء حرس الحدود حال إقامته يوم 30 مايو الجاري بالدوري المواجهة الأخيرة له مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتظم خريبين في تدريبات الهلال قبل بدء معسكر الإعداد مع المدرب الجديد المرجح أن يكون في النمسا، بحسب ما ذكره اللاعب السوري لبعض أصدقائه.

وكان خريبين قد انضم إلى بيراميدز يوم 21 يناير الماضي على سبيل الإعارة وشارك في 12 مباراة مع الفريق سجل خلالها 6 أهداف من بينها 3 أهداف عبر ضربات جزاء.

فيما رحل سيروتي عن الهلال السعودي نحو فريق إندبندينيتي الأرجنتيني على سبيل الإعارة مع خيار بند الشراء النهائي مقابل 4.5 مليون دولار، لكن إدارة النادي الأرجنتيني رفضت تفعيل بند الشراء النهائي في عقد استعارة اللاعب.

يذكر أن الهلال تعاقد مع الأرجنتيني سيروتي في فترة الانتقالات الشتوية من العام الماضي، بعقد لعام ونصف مقابل 5 ملايين دولار.

فيما تمت إعارة بن شرقي إلى لانس الفرنسي، لكنه لم يقدم المستوى المأمول أيضًا مع فريقه.