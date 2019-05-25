حقيقة انتقال مدافع الاتحاد أحمد عسيري لنادي الشباب السعودي

نفى أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب السعودي، حقيقة ما تم تناقله مؤخراً من انتقال مدافع الاتحاد أحمد عسيري للنادي في الفترة المقبلة.

وكتب المسعود على حسابه الشخصي بتطبيق ”سناب شات“: ”بعض الأخبار لا تعدو كونها“، مع وضع صورة كيس قمامة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تقدم اللاعب أحمد عسيري بطلب لإدارة الاتخاد يبدي فيه رغبته بعدم التواجد في النادي في الفترة المقبلة.

وربطت تقارير إعلامية اللاعب بناديي الشباب والهلال، وهو ما نفاه المسعود لاحقاً، علما بأن تلك التقارير ربطت أيضا اللاعب جمال باجندوح نجم الاتحاد بالشباب.