كاريلو يتسبب بأزمة لنادي الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أن اشتراط بنفيكا لمبلغ 15 مليون يورو لبيع بطاقة اللاعب كاريلو يمثل أزمة حقيقية للنادي.
وقالت المصادر: إن النادي سيعتمد على تمويلات أعضاء الشرف لإنهاء الصفقة، وفي حالة تخلي أعضاء الشرف عن التمويل فلن تستطيع الإدارة الوفاء بمتطلبات بنفيكا.
وعلى الرغم من أنباء تقدم إدارة النصر بعرض أغلى من ذلك، إلا أن الهلال يملك أفضلية حسم الصفقة كونه يملك بندًا يحق له شراء اللاعب حال دفع 15 مليون يورو.
ولن تكون هناك مشكلة للهلاليين حال تولي فهد بن ناقل رئاسة النادي، كونه مدعومًا بقوة من الأمير الوليد بن طلال الذي لن يتوانى عن إنهاء الصفقة لصالح ناديه.