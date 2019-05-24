كاريلو يتسبب بأزمة لنادي الهلال السعودي

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كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أن اشتراط بنفيكا لمبلغ 15 مليون يورو لبيع بطاقة اللاعب كاريلو يمثل أزمة حقيقية للنادي. وقالت المصادر: إن النادي سيعتمد على تمويلات أعضاء الشرف لإنهاء الصفقة، وفي حالة تخلي أعضاء الشرف عن التمويل فلن تستطيع الإدارة الوفاء بمتطلبات بنفيكا. وعلى الرغم من أنباء تقدم إدارة النصر بعرض…