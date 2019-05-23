الاتحاد السعودي يتجه لتقليص عدد المحترفين الأجانب.. وأروابارينا على رادار نادي الهلال

قالت تقارير صحفية مطلعة إن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد إصدار قرار خلال الأيام القليلة المقبلة بتقليص عدد اللاعبين المحترفين.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، فإن القرار المنتظر سيكون تقليص عدد اللاعبين المحترفين إلى 7 لاعبين لكل نادٍ، على أن يكون مسموحًا بمشاركتهم في المباراة.

وكان الاتحاد السعودي قد أرسل في وقت سابق يستفسر من الأندية عن رأيها في تقليص عدد المحترفين، حيث وافقت جميع الأندية باستثناء الشباب.

وشهد الموسم الماضي زيادة عدد المحترفين من 4 لاعبين إلى 8 لاعبين، على أن يشارك 7 منهم فقط في المباراة بالإضافة للسماح بتواجد حارس أجنبي.

الهلال يفاوض أروابارينا

في سياق منفصل، قالت مصادر إماراتية خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إن المدير الفني لشباب الأهلي دبي البرازيلي رودلفو أروابارينا تلقى عرضًا لتدريب نادي الهلال.

ونجح المدرب البرازيلي في تحقيق لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة مع شباب الأهلي بعد موسم طيب قدمه مع الفريق.

وسبق لأروابارينا أن احتل المركز الثالث في الدوري مع فريق الوصل الإماراتي، كأفضل مركز حصل عليه الفريق منذ مدة قبل أن يرحل عنه بحجة مطالبه المادية المرتفعة.

الجدير بالذكر أن عقد المدرب مع شباب الأهلي دبي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، لكن يوجد شرط جزائي في تعاقده قيمته دفع راتب 3 أشهر وهو ما يتيح له فسخ العقد بسهولة.