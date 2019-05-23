تقارير: فهد بن نافل رئيساً لنادي الهلال السعودي بالتزكية.. ومحمد الشلهوب يدرس الاعتزال

قالت تقارير صحفية سعودية إن الدولي السعودي السابق محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يناقش مع مقربين أمر اعتزاله كرة القدم أو استمراره موسما آخر.

وقدم الشلهوب مستويات مميزة في المباريات التي شارك خلالها مع نادي الهلال هذا الموسم.

وبحسب صحيفة الرياضية فإن اللاعب حتى الآن لم يحسم أمره، رغم ميله إلى إعلان الاعتزال نهائياً.

إلى ذلك، قالت صحيفة الرياض إن الجمعية العمومية لنادي الهلال المتوقع عقدها خلال الأسابيع المقبلة، ستنتخب فهد بن سعد بن نافل رئيسا للنادي بالتزكية، ومعه سلطان بن سعيد نائبا.

وفهد بن نافل هو المرشح الذي دفع به الوليد بن طلال لرئاسة نادي الهلال بعد استقالة محمد بن فيصل.

وظهر بن نافل فعليا في نادي الهلال خلال الساعات الأخيرة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالنادي، مع الإدارة المؤقتة.

ويبدو أن الأمور تتجه لتزكية بن نافل على الرغم من وجود أسماء أخرى تحدثت تقارير عن إمكانية ترشحها مثل عبدالرحمن بن مساعد ونواف بن سعد.

وخسر نادي الهلال الدوري والكأس وكأس العرب بعدما كان منافسا قويا على البطولات الثلاث خلال الموسم.