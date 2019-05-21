أبوظبي الرياضية: الجزيرة الإماراتي لا يمانع في انتقال علي مبخوت إلى نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

كشفت قناة ”أبوظبي“ الرياضية أن إدارة نادي الجزيرة الإماراتي لا تمانع من انتقال علي مبخوت إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي حال تقدم بالعرض المناسب.

وقال مقدم برنامج ”جيم أوفر“، إن إدارة الجزيرة لن تمانع في انتقال مبخوت إلى الوحدة، ولكن بشرط تقديم الاتحاد مبلغًا ماليًا مرضيًا ومناسبًا نظير العطاء الكبير الذي يقدمه مبخوت، والذي جعله أبرز مهاجمي الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وكانت عدة أخبار قد أُثيرت حول رغبة الفريق السعودي بضم المهاجم صاحب الـ28 عامًا، حيث أكد المعلق الإماراتي عامر عبد الله الأمر بقوله على حسابه الرسمي على تويتر:“وصلتني الكثير من الاستفسارات حول موضوع انتقال النجم علي مبخوت إلى نادي الاتحاد السعودي“.

وأضاف:“بحسب ما تأكد لدي، هناك اتصال هاتفي من عضو مجلس إدارة اتحادي على مسؤول في نادي الجزيرة يبدي رغبته بالتعاقد مع مبخوت، وتم طلب تقديم العرض الرسمي، ومن حيث المبدأ لا مانع إذا كان العرض يليق بالنجم الكبير“.

ويعتبر مبخوت أحد نجوم الكرة الإمارتية الكبار، وقد تُوج بلقب هداف خليجي 22 برصيد 5 أهداف، وهو الهداف الثاني لدوري الخليج العربي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، وقد تسبب إيقافه عن اللعب للمباريات الثلاث الأخيرة بفقدانه صدارة القائمة لصالح سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة.

ويسعى اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر إلى تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعدم تكرار الموسم الكارثي الماضي والذي حقق فيه العميد أسوأ مركز في موسم له بالدوري السعودي حيث حلّ عاشرًا.