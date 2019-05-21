شمس الكويتية تثير الجدل بين جمهورها بتحضير أغنية جديدة لنادي النصر السعودي

أشعلت الفنانة شمس الكويتية الغضب بين جمهورها بعدما كشفت عن تجهيزها لأغنية مخصصة لنادي النصر السعودي ستطرحها قريبًا.

ونشرت شمس صورة لها وهي ترتدي فستانًا يغلب عليه لون فريقها المفضل ”النصر“، وعلقت قائلة: ”دق خشوم أغنية نادي النصر قريبًا“.

وحظي إعلان شمس عن الأغنية الجديدة على تفاعل واسع بين المتابعين الذين جاءت آراؤهم متباينة بين المؤيد والمعارض.

وانتقدتها إحدى المعلقات قائلة: ”أنا عتبانة عليكِ يا شموسة ويش اللي حدك تشتغلين بذاك العمل السيئ، اللي ما يليق بموهبتك، أنتِ اسم كبير ومعروف مو ناقصك موهبة ولا انتشار نفسي“، وأبدى آخر استياءه من هذا العمل قائلًا: ”نادي الفقر ما يستحق هذه الأغنية“.

بينما أشاد آخرون بالعمل قائلًا أحدهم: ”قررت أشجع النصر من الآن، وأخبرها البعض بأنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر“.

يذكر أن نادي النصر توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن غريمه الهلال صاحب المركز الثاني.

وتعد شمس الكويتية، من مشجعي نادي النصر السعودي وعادة ما تحضر بعض مبارياته وتحرص على توجيه التهاني له بعد انتصاراته وتتويجه بالبطولات.